بدء إجراءات التصويت الإلكتروني في المؤتمر العام لحزب العدل

بدأت منذ قليل إجراءات التصويت في المؤتمر العام لحزب العدل، عقب اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر، وسط حضور وتوافد من أعضاء المؤتمر العام.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بالجدول الزمني المحدد، مع استمرار تنظيم عملية التصويت والإشراف عليها وفق الإجراءات المعلنة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بالحزب، علي أبو حميد، قال في تصريح لـ “ليبرالي”:” يخوض الانتخابات 63 مرشحًا على 40 مقعدًا، ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الرابعة عصرًا”، متمنيًا التوفيق لكافة المرشحين.

وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت منافسة قوية ومحترمة بين المرشحين، التزم خلالها الجميع – بدرجات كبيرة – بروح العمل الحزبي وقواعده، وهو ما يؤكد أن حزب العدل بات يمتلك تجربة داخلية حقيقية تقوم على التعددية واحترام الاختلاف والتنافس الديمقراطي .