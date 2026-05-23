الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تخص ملف الرخصة الإفريقية الخاصة بنادي الزمالك، مؤكدًا أن اتحاد الكرة المصري لن يتمكن من منح النادي الأبيض الرخصة القارية إلا بعد تسوية كافة الملفات الرسمية المتعلقة بالمستحقات والأزمات المالية العالقة.

وقال شوبير، خلال برنامجه “الناظر” عبر قناة النهار، إن فكرة منح الزمالك الرخصة الإفريقية دون تسوية موقفه بشكل قانوني ورسمي “أمر مستحيل”، موضحًا أن هناك رقابة كبيرة على هذا الملف من جانب الجهات المختصة، سواء داخل مصر أو من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما يجعل أي إجراء خارج اللوائح غير وارد.

وأضاف أن اتحاد الكرة لا يستطيع إصدار أي موافقات أو خطابات رسمية لصالح الزمالك إلا بعد تقديم مستندات رسمية تؤكد إنهاء الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والقضايا القائمة، مشددًا على أن الأمر يخضع للوائح صارمة لا يمكن تجاوزها.

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي يتابع الموقف عن كثب، مؤكدًا أن القلعة الحمراء بدأت بالفعل في تجهيز ملف قانوني كامل تحسبًا لعدم قيام الزمالك بتسوية ملفاته قبل المواعيد المحددة، سواء في 31 مايو أو 30 يونيو.

وأوضح أن تحرك الأهلي يأتي باعتباره “حقًا مشروعًا”، خاصة أن إدارة النادي ترى ضرورة تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، مضيفًا أن الأهلي لن يعلن عن خطواته بشكل رسمي في الوقت الحالي، لكنه لن يتنازل عن أي حق قانوني إذا رأى أن اللوائح لم تُطبق بالشكل الصحيح.

وفي سياق متصل، كشف شوبير أن ناديي شيكوبانزا وبيزيرا يرفضان فكرة جدولة المستحقات المتأخرة الخاصة بهما لدى الزمالك، بعدما سبق الاتفاق أكثر من مرة على ترتيبات للسداد لم يتم الالتزام بها، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي الأبيض في ملف الرخصة الإفريقية خلال الفترة المقبلة