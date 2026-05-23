سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

تعتبر الريش والطرب من أشهر أكلات المشويات التي يفضلها المصريون في العزومات والمناسبات، خاصة خلال عيد الأضحى، إذ تتميز بمذاقها الغني ورائحتها الشهية التي تفتح الشهية فور وضعها على الفحم.

ورغم أن كثيرًا من ربات البيوت يحاولن تحضير الريش والطرب في المنزل، فإن النتيجة لا تكون دائمًا مثل المطاعم أو محلات الحاتي الشهيرة، والسبب الحقيقي يكمن في التتبيلة وطريقة تجهيز اللحمة قبل الشوي.

ويؤكد شيف المشويات مصطفى العمدة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نجاح الريش والطرب لا يعتمد فقط على نوع اللحم، بل على أسرار بسيطة في التتبيل ووقت النقع وطريقة الشوي، وهي التفاصيل التي تصنع الفارق الكبير في الطعم.

اختيار نوع اللحمة المناسب

الخطوة الأولى لنجاح الريش والطرب هي اختيار لحمة جيدة تحتوي على نسبة دهون متوازنة، لأن الدهون تمنح الطراوة والنكهة المميزة أثناء الشوي.

ويفضل استخدام ريش الضاني الطازجة، مع التأكد من أن لون اللحمة وردي طبيعي وخالية من أي رائحة غريبة.

أما الطرب فيجب أن يكون أبيض مائلًا للوردي وذو رائحة طبيعية، لأن الطرب الفاسد يفسد الطعم بالكامل.

المكونات الأساسية لتتبيلة الريش

الريش

للحصول على طعم يشبه الحاتي، تحتاج التتبيلة إلى توازن بين البهارات والحموضة والدهون.

المكونات

* كيلو ريش ضاني

* بصلة كبيرة مبشورة

* ملعقتان زبادي

* ملعقة عصير ليمون

* ملعقة خل خفيفة

* 3 ملاعق زيت أو سمنة مذابة

* ملح

* فلفل أسود

* بهارات لحمة

* رشة حبهان مطحون

* رشة قرفة بسيطة

* فصان ثوم مفروم

سر التتبيلة الناجحة

الريش

يؤكد أصحاب محلات الحاتي أن البصل المبشور والزبادي من أهم أسرار طراوة اللحمة، لأنهما يساعدان على تكسير الأنسجة القاسية ومنح اللحم نعومة مميزة.

كما أن إضافة كمية بسيطة من الدهون أو السمنة داخل التتبيلة تمنع جفاف الريش أثناء الشوي.

مدة تتبيل الريش

من الأخطاء الشائعة تتبيل اللحمة قبل الشوي مباشرة، بينما تحتاج الريش إلى وقت كافٍ لامتصاص النكهات.

ويفضل تركها داخل الثلاجة مدة لا تقل عن 4 ساعات، والأفضل ليلة كاملة للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة تتبيل الطرب مثل الحاتي

الطرب يحتاج إلى تتبيلة أخف من الريش، حتى لا تضيع نكهته الأصلية.

مكونات تتبيلة الطرب

* ملح

* فلفل أسود

* بصل مبشور

* رشة بهارات

* عصير ليمون خفيف

* قليل من الزيت

ويتم لف الطرب حول قطع اللحم أو الكفتة قبل الشوي مباشرة.

سر الطعم المدخن

الرائحة الشهيرة لمشويات الحاتي تأتي من الشوي على الفحم الهادئ، وليس النار العالية.

ويفضل أن تكون الفحمات هادئة ومتوسطة الحرارة حتى تنضج اللحمة ببطء وتحافظ على العصارة الداخلية.

أخطاء تفسد الريش والطرب

هناك أخطاء شائعة تجعل المشويات جافة أو بلا نكهة، منها:

* وضع كمية كبيرة من الخل أو الليمون

* استخدام نار قوية جدًا

* تقليب اللحمة باستمرار

* الشوي قبل وصول اللحمة لدرجة حرارة الغرفة

* عدم تجفيف اللحمة من الماء قبل التتبيل

طريقة الشوي الصحيحة

توضع الريش على الشواية الساخنة أولًا لتأخذ لونًا ذهبيًا، ثم تُخفض الحرارة تدريجيًا حتى تنضج من الداخل.

أما الطرب فيحتاج وقتًا أقل لأن الدهون تذوب سريعًا، ما يمنحه لونًا مقرمشًا وطعمًا غنيًا.

ويُنصح بدهن الريش بقليل من السمنة أثناء الشوي للحفاظ على العصارة.

أفضل أطباق تقدم مع الريش والطرب

يمكن تقديم الريش والطرب مع:

* العيش البلدي الساخن

* سلطة الطحينة

* السلطة الخضراء

* الأرز بالشعرية

* البطاطس المشوية

* المخلل

فوائد الريش والطرب باعتدال

تحتوي اللحوم المشوية على البروتين والحديد والزنك، وهي عناصر مهمة لبناء العضلات والطاقة.

لكن الإفراط في تناول الطرب قد يرفع نسبة الدهون والسعرات الحرارية بسبب احتوائه على دهون مرتفعة.

نصائح للحصول على طعم الحاتي الحقيقي

* استخدام فحم طبيعي جيد

* عدم الإكثار من البهارات

* ترك اللحمة ترتاح بعد الشوي

* استخدام سمنة بلدي بكمية بسيطة

* عدم الضغط على اللحمة أثناء الشوي

لماذا يفضل كثيرون الريش والطرب في العيد؟

ترتبط هذه الأكلات بأجواء العائلة واللمة ورائحة الفحم التي تميز العيد، كما أنها من أسرع طرق الاستفادة من لحمة الأضحية بطريقة شهية ومختلفة.