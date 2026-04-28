طريقة عمل محشي ورق العنب بالريش

يعد محشي ورق العنب بالريش من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة في العزومات.

نعرض لكم طريقة عمل محشي ورق العنب من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

نصف كيلو ورق عنب مسلوق

2 كوب أرز مغسول

2 كوب لحم مفروم صافي

1 و1/2 كوب بصل مفروم

بهارات لحمة

ملح

فلفل اسود

زيت

كيلو ريش ضاني صغيرة قليلة الدهن

دبس رمان

مرقة

للتقديم:

رمان طازج

صنوبر

عصير ليمون

فلفل أسود مجروش

طريقة عمل ريش ضاني بورق العنب

شوحي الريش في الزيت في إناء على النار ورشيها بالملح والفلفل الأسود

اخلطي الأرز واللحمة المفرومة والبصل المفروم والبهارات والملح والفلفل والزيت

واحشى ورق العنب بخليط اللحمة المفرومة

رصي ورق العنب على خليط اللحمة اضيفي المرقة ودبس الرمان حسب الرغبة

اخفضي النار عند الغليان وغطيه واتركيه على النار حتى تمام النضج قلبيه وزينيه ويقدم.