كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية «لا رجعة فيه»

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد أن وضعها كدولة نووية "لا رجعة فيه، وهو مفتاح ضمان تحقيق الاستقرار الإقليمي" رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها نزع السلاح النووي.

ونقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) عن متحدث كوري شمالي قوله: إن مبيعات واشنطن لأنظمة الأسلحة إلى كل من سول وطوكيو يعد مبررًا لسعي "بيونج يانج" وراء برنامجها النووي.

وأضاف المتحدث: أنه "مهما حاولت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الاعتراض، فإنها لن تغير من الموقف الحالي لكوريا الشمالية باعتبارها دولة نووية".

يأتي هذا البيان في أعقاب اجتماع ثلاثي عقدته الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في (طوكيو) يوم الجمعة الماضي، حيث أكد الحلفاء الثلاثة خلاله مُجددًا التزامهم بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية؛ وذلك وفقا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.