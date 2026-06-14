إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، على أن يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وإتاحتها إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر عقب اعتمادها مباشرة.

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

فيما أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بالتزامن مع قرب اعتماد النتائج رسميًا وإعلانها خلال الساعات المقبلة.

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن رابط نتائج الشهادات الأزهرية، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية بجميع المناطق الأزهرية، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها رسميًا اليوم الأحد.

وأكدت مصادر بالأزهر الشريف انتهاء جميع أعمال التصحيح والتدقيق، مع مراجعة الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل رفع النتائج للاعتماد النهائي.

للاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية اضغط هنا .

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار "خدمات الأزهر الشريف".

الضغط على "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" أو "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".

تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة والدرجات فورًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر الشريف على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج إلكترونيًا بشكل سريع ودقيق دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.