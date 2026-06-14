قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف
الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف
إيمان طلعت

يعتمد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، على أن يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وإتاحتها إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر عقب اعتمادها مباشرة.

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 

فيما أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بالتزامن مع قرب اعتماد النتائج رسميًا وإعلانها خلال الساعات المقبلة.

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن رابط نتائج الشهادات الأزهرية، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية بجميع المناطق الأزهرية، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها رسميًا اليوم الأحد.

وأكدت مصادر بالأزهر الشريف انتهاء جميع أعمال التصحيح والتدقيق، مع مراجعة الدرجات بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل رفع النتائج للاعتماد النهائي.

للاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية اضغط هنا

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.
  • اختيار "خدمات الأزهر الشريف".
  • الضغط على "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" أو "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".
  • تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.
  • إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
  • الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة والدرجات فورًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر الشريف على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج إلكترونيًا بشكل سريع ودقيق دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية نتيجة الإعدادية الأزهرية نتيجة الابتدائية الأزهرية رابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير عن بعض لاعبي الأهلي والزمالك: مش عارف مين بيجيب اللاعيبة دي

أشرف حكيمي

أشرف حكيمي: التعادل أمام البرازيل نتيجة إيجابية.. وعلينا التطور في المباريات المقبلة

المغرب

ميدو: عقلية الجمهور المغربي وراء تطور أسود الأطلس

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد