قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: اتفاقيات تاريخية مع اليابان ستجلب استثمارات بالمليارات وتوفر آلاف الوظائف

رئيس الوزراء البريطاني: اتفاقيات تاريخية مع اليابان ستجلب استثمارات بالمليارات وتوفر آلاف الوظائف
رئيس الوزراء البريطاني: اتفاقيات تاريخية مع اليابان ستجلب استثمارات بالمليارات وتوفر آلاف الوظائف
أ ش أ

 قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "إن المملكة المتحدة واليابان تستعدان لإبرام اتفاقيات استثمارية وصفها بـ"التاريخية"، من المتوقع أن تضخ نحو 18 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني".

وتابع ستارمر حسبما أفاد مكتبه : "ستجلب هذه الاتفاقيات التاريخية استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية إلى المملكة المتحدة؛ ما سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة ويدفع عجلة التنمية".

وأضاف:"بصفتنا اقتصادات مجموعة السبع وشركاء أمنيين مقربين، فإننا نعمل مع اليابان على بعضٍ من أكثر التقنيات ابتكارًا في العالم، مستفيدين من أفضل ما توصل إليه البحث والصناعة البريطاني والياباني لتحقيق النمو والأمن في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن مناقشات ستارمر مع نظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي التي تزور حاليا العاصمة البريطانية لندن، ستشمل أيضًا مساعدة شركات الدفاع البريطانية على الوصول إلى الاستثمارات اليابانية.

ويستقبل ستارمر نظيرته تاكايتشي في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت اليوم الأحد، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تجارية وحكومية، من بينها اتفاقية بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لطاقة الرياح البحرية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاقتصاد البريطاني فرص العمل الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

مواقيت الصلاة

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد