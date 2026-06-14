رئيس الوزراء البريطاني: اتفاقيات تاريخية مع اليابان ستجلب استثمارات بالمليارات وتوفر آلاف الوظائف

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "إن المملكة المتحدة واليابان تستعدان لإبرام اتفاقيات استثمارية وصفها بـ"التاريخية"، من المتوقع أن تضخ نحو 18 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني".

وتابع ستارمر حسبما أفاد مكتبه : "ستجلب هذه الاتفاقيات التاريخية استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية إلى المملكة المتحدة؛ ما سيخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة ويدفع عجلة التنمية".

وأضاف:"بصفتنا اقتصادات مجموعة السبع وشركاء أمنيين مقربين، فإننا نعمل مع اليابان على بعضٍ من أكثر التقنيات ابتكارًا في العالم، مستفيدين من أفضل ما توصل إليه البحث والصناعة البريطاني والياباني لتحقيق النمو والأمن في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن مناقشات ستارمر مع نظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي التي تزور حاليا العاصمة البريطانية لندن، ستشمل أيضًا مساعدة شركات الدفاع البريطانية على الوصول إلى الاستثمارات اليابانية.

ويستقبل ستارمر نظيرته تاكايتشي في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت اليوم الأحد، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تجارية وحكومية، من بينها اتفاقية بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لطاقة الرياح البحرية.