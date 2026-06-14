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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«تليجراف»: بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المُتقدم بعد قرار «ترامب»

"تليجراف": بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المتقدم بعد قرار ترامب
"تليجراف": بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المتقدم بعد قرار ترامب
أ ش أ

 أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدمة واسعة بعد فرض قيود تمنع غير الأمريكيين، بمن فيهم البريطانيون، من استخدام أكثر أنظمة بلاده للذكاء الاصطناعي تقدمًا، وذلك بدعوى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.

وذكرت صحيفة "تليجراف" - في تقرير اليوم الأحد - أن إدارة ترامب أمرت بحظر وصول غير الأمريكيين إلى أحدث نماذج شركة "أنثروبيك" الأمريكية للذكاء الاصطناعي، وهما "فابل 5" و"ميثوس 5"، حتى إذا كانوا مقيمين داخل الولايات المتحدة. وتُعتبر هذه النماذج شديدة التطور، إذ يُعتقد أنها قادرة نظريًا على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق والمساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية.

وذكرت شركة "أنثروبيك" أن الطريقة الوحيدة للامتثال للقرار كانت إيقاف الوصول إلى هذه النماذج المتقدمة للجميع، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين، بينما سيظل روبوت الدردشة كلود متاحًا للمستخدمين.

وحذر توم توجندهات، وزير الأمن المحافظ السابق في بريطانيا، من أن القرار يكشف افتقار المملكة المتحدة إلى السيطرة السيادية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وكتب عبر منصة "إكس" أن هذا القرار يمثل نتيجة حتمية لعصر أصبحت فيه البرمجيات أكثر أهمية من الأسلحة التقليدية في تحديد مفهوم السيادة.

كما حذر من أن ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا يمثل عقبة طويلة الأجل أمام تحول البلاد إلى قوة عالمية حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وقد وصف أندرو جريفيث، وزير الأعمال في حكومة الظل البريطانية، الخطوة بأنها "كارثة بالنسبة لبريطانيا"، مؤكدًا أن لندن لم تحصل على أي استثناء رغم كونها أقرب حلفاء واشنطن.

من جانبه، قال آل كارنز، وزير القوات المسلحة البريطاني السابق، إن الباحثين والشركات والمستشفيات البريطانية كانوا يختبرون هذه النماذج ويستخدمونها في مشاريع مختلفة، لكن ذلك أصبح مستحيلًا بعد القرار الأمريكي، معتبرًا أن القضية تتجاوز الذكاء الاصطناعي وتمثل تراجعًا في القطاعات التي كانت بريطانيا رائدة فيها.

وأوضحت شركة "أنثروبيك" أن الحظر جاء بعد صدور أمر رقابي أمريكي على الصادرات، وأن الحكومة أبلغتها بوجود وسيلة تسمح بتجاوز بعض ضوابط الأمان داخل النماذج.

وذكرت تقارير أن آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أثار هذه المخاوف مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بعد نجاح باحثين في الوصول إلى معلومات كان من المفترض أن تكون محظورة.

ورغم ذلك، قللت شركة "أنثروبيك" من خطورة المشكلة، مؤكدة أنها تتعلق بثغرات محدودة ومعروفة سابقًا، وأنها لا تتفق مع قرار فرض القيود لكنها ملتزمة بتنفيذه مؤقتًا.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فقد أطلقت لندن في أبريل الماضي صندوقًا للتكنولوجيا السيادية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني بهدف تحويل بريطانيا إلى دولة مطورة للذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدم له، وفق رؤية رئيس الوزراء كير ستارمر.

ورغم أن بريطانيا لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في هذا المجال، فإنها تمتلك قاعدة أكاديمية قوية وشهدت مؤخرًا افتتاح عدد من شركات الذكاء الاصطناعي لمكاتب جديدة في لندن، التي أصبحت مركزًا مهمًا للتقنيات المتقدمة بفضل وجود شركة "جوجل ديب مايند" هناك.

تجدر الإشارة إلى أن "أنثروبيك" هي شركة أمريكية متخصصة في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، تأسست عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين السابقين في OpenAI، وتركز الشركة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة، ومن أبرز منتجاتها سلسلة نماذج Claude المستخدمة في المحادثة وتحليل النصوص والبرمجة.

وتُعد الشركة واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، وتحظى بدعم واستثمارات من شركات تقنية كبرى، وتسعى إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة مع التركيز على معايير السلامة والحوكمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكاء الاصطناعي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي هجمات إلكترونية واسعة النطاق

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