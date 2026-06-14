حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

تعرّض الفنان محمد مرزبان لحادث تصادم قوي أثناء قيادته دراجة نارية على طريق مصر–الإسماعيلية، أدي إلى تعرضه لإصابات بالغة وتحديداً عند مفارق سرابيوم بمنطقة أبو صوير ،بعد اصطدامه بسيارة مجهولة.

على الفور تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث جرى نقل الفنان المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت مصادر طبية أن الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان وُصفت بالحرجة، نتيجة تعرضه لإصابات متعددة وجروح وكدمات متفرقة، ويخضع حاليًا لرعاية طبية مكثفة داخل المستشفى، مع إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالته.

كشف ملابسات الحادث

في السياق ذاته، تواصل الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الحادث، والعمل على تحديد وضبط السيارة المتسببة فيه.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد مرزبان أحد الوجوه المحبوبة في الدراما والسينما المصرية، حيث بدأ مشواره الفني خلال تسعينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والتلفزيون، وقدم خلالها أدوارًا مميزة.