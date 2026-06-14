حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

نشرت وسائل إعلام صينية صوراً جديدة للنجم حسين فهمي خلال مشاركته في تصوير العمل الوثائقي "The Story I Found in China"، الذي تنتجه شبكة CGTN الصينية ضمن مشروع ثقافي يسلط الضوء على التجارب الإنسانية والتبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي.



وأظهرت الصور حسين فهمي في عدد من المواقع الصينية خلال جولات ميدانية ولقاءات مع شخصيات ومواطنين صينيين، في إطار رحلة تستكشف ملامح التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده الصين المعاصرة.



ويقدم العمل الفنان المصري، الذي يعد أحد أبرز نجوم السينما العربية، في رحلة استكشافية تحمل بعداً إنسانياً وثقافياً، حيث يزور مدناً ومؤسسات صينية مختلفة، ويتعرف عن قرب على قصص النجاح والتحولات التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة.



وفي المواد الترويجية التي بثتها شبكات الإعلام الصينية، وصفت حسين فهمي بأنه "نجم سينمائي يعرفه الجميع في العالم العربي، وأحد أكثر الشخصيات الثقافية تأثيراً في مصر"، مشيرة إلى أن رحلته في الصين تكشف جانباً جديداً من شخصيته، يجمع بين الخبرة الطويلة وفضول الاكتشاف.



ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم الثقافي بين مصر والصين، وإبراز العلاقات التاريخية المتنامية بين البلدين من خلال الفن والإعلام، حيث يمثل حضور فنان بحجم حسين فهمي فرصة لتقديم صورة أقرب عن المجتمع الصيني للجمهور العربي.



ومن المنتظر عرض العمل قريباً، وسط اهتمام إعلامي واسع في الصين والعالم العربي، خاصة مع ما يحمله من رسائل ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود العمل الوثائقي التقليدي، لتشكل جسراً جديداً للتواصل بين الشعبين المصري والصيني.

