السيطرة على حريق داخل مصنع للغزل والنسيج بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع الغزل والنسيج بمنطقة أرض بشير بحي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن تلف 5 ماكينات خاصة بالغزل والنسيج.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع للغزل والنسيج بمنطقة أرض بشير بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مصنع مكون من ثلاثة طوابق، واندلعت النيران بالطابق الأرضي، فيما تمثلت الخسائر في تلف 5 ماكينات للغزل والنسيج، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.