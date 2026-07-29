خطوات التقديم الإلكتروني لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

أعلنت مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد عن استمرار استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن باب التقديم الإلكتروني مفتوح اعتبارًا من الثلاثاء 28 يوليو 2026 وحتى الجمعة 7 أغسطس 2026، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

خطوات التقديم عبر المنصة الالكترونية

وأكدت إدارة المدرسة أن التقديم يتم بالكامل عبر المنصة الإلكترونية، حيث يبدأ الطالب بتسجيل الدخول باستخدام كود الطالب وتاريخ الميلاد، ثم استكمال بيانات التواصل التي تشمل أرقام هواتف الطالب وولي الأمر والبريد الإلكتروني، يلي ذلك اختيار محافظة الوادي الجديد وتحديد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد ضمن الرغبات، مع مراجعة جميع البيانات قبل اعتماد الطلب.

وأشارت الإدارة إلى أنه يُنصح بالاحتفاظ برقم الطلب والتقاط صورة للشاشة بعد إتمام التسجيل، لتسهيل متابعة الطلب في المراحل اللاحقة، موضحة أنه سيتم إعلان مواعيد الامتحان الإلكتروني والمقابلات الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق عبر البوابة الرسمية.

ودعت المدرسة الطلاب وأولياء الأمور إلى تحري الدقة عند إدخال البيانات، ومتابعة البوابة الإلكترونية بصورة دورية للاطلاع على حالة الطلب ومواعيد الاختبارات، مؤكدة أنها تواصل استقبال أولياء الأمور والطلاب يوميًا لتقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات، بما يضمن إتمام إجراءات التقديم بسهولة ويسر.

ويتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.