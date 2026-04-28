بدء التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي 11 مايو .. شوف جدولك

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وأكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تطبيق القرار الوزاري 136 لسنة 2024 وتعديلاته الخاصة بتقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي ، مشددة على استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي أثناء انعقاد التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 

ويقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي على قياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها التحريري والشفهي والمهاري ، ويتم احاطة أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات

May be an image of text

وقامت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعلان جدول التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي في كل محافظة ، مع التأكيد على إعلانه في جميع المدارس واخطار الطلاب وأولياء الامور به 

May be an image of text

شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 التي على أساسها سيسمح لهم بالإنتقال إلى الصف الأعلى العام الدراسي القادم .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026 تتمثل في :

  • حضور التلاميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين
  • أداء التقييم المبدئي والنهائي

 لن يُنقل الطالب للصف الأعلى في هذه الحالة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة عدم حضور أي تلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي ، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة

وكانت قد بدأت المدارس أمس الاثنين 20 ابريل 2026 ، عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 .

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي قررت أن يكون موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 ، من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

May be an image of ticket stub and text
May be an image of ticket stub, blueprint and text
May be an image of blueprint and text
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎pilaily محافظة مديرية التربية والتعليم إدارة التعليم الابتدائي المركزي جدول التقبيمات التحريرية للعام الدراسى والثاتي بنظام الدراسة والتقييم میذ بالمادة الرابعة والتي الحلقة الابتدائية قیاس الأداء والسلوك والجماعي التحريرية المهارية لركزية العام تطبيق والثاني لابتدائي ووفق الخريطة استمرار التي وافق عليها المجلس القرار ١١1 لسنة للصفين الأول) المهام والجماعية الادار كالتالي للتلميذ وبناء التقييم للتعليم الجامعی اتقرر عقد تقییم للصفين الأول الثاني الابتدائي الفترة الفترة الثانية الفترة التاریخ الاثثين لم_بجتز اجتاز التتييمات حرمنا تكامل الادارة التعليمية خلال التقبيمات الفردية التحريرية التقيمات الشفهية والمهارية تصحيح التبيمات ضرورة احاطة بجدول التئبيمات متابعة تففيذ القهمات الأمنيات عام مدير ادارة التعليم الابتدانى ٢١٢٢/٩‎'‎‎
May be an image of text
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

