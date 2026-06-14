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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه بحلول 2030.. وزير الصحة يتفقد «مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي» ويؤكد أهميتها الاستراتيجية

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي
وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديره لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي كونها نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستثمارية بين القطاع الحكومي والشركاء الأجانب والمستثمرين المصريين، والتي تصل استثماراتها إلى 12 مليار جنيه مصري بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمدينة بحضور اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.والدكتور مجدي السيد الرئيس التنفيذي للمدينة.

وأكد الو

زير خلال المؤتمر الصحفي على هامش الزيارة أن مدينة اللقاحات تجسد رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق الأمن الصحي المستدام وتوطين تكنولوجيا الصناعات الحيوية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد «أمنًا قوميًا بامتياز» ونقطة انطلاق لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في أفريقيا والشرق الأوسط.

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي

وأضاف أن المدينة تستهدف تشغيل 1500 عامل وكادر متخصص من العمالة الوطنية المدربة، مع صقل مهاراتهم عبر أكاديمية VBC المتخصصة في بناء القدرات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في التنمية البشرية، مشيرا إلى أن المدينة مدعومة بسلسلة تبريد متكاملة ومنظومة تخزين متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يضمن مخزونًا استراتيجيًا مستدامًا ويُعزز جاهزية الدولة لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي

 الاعتماد على الطاقة الشمسية والنظيفة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المدينة تطبق نموذج «الصحة الواحدة» بدمج إنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية في موقع واحد لمواجهة الأمراض المشتركة، مع الالتزام بالاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والنظيفة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي

ومن جانبه، أكد اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية أن احتضان المحافظة لهذا المشروع القومي العملاق يمثل إنجازًا مصريًا استثنائيًا يجسد قوة الإرادة الوطنية، وثمرة تعاون بين أجهزة الدولة لتحقيق الأمن القومي الدوائي، موضحا أن المدينة ليست مجرد مصنع متطور بل قاعدة تكنولوجية وبحثية تضع مصر في صدارة المنطقة، وتعكس نجاح الشراكة الاستثمارية وجاذبية بيئة الاستثمار في الإسماعيلية.

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي

وأشار المحافظ إلى أن المدينة تمثل تكاملًا فريدًا بتوحيد إنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية، تطبيقًا عمليًا لمبدأ الصحة الواحدة لحماية الإنسان والحيوان والبيئة معًا.

واستعرض الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، آخر مستجدات العمل ومعدلات الإنجاز وخطط التطوير والتوسع المستقبلية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفق أعلى المعايير العالمية.

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي

وتضمنت الزيارة تفقد الأنشطة التدريبية بأكاديمية المدينة، والتعبئة المركزية للقاحات، وخطوط الإنتاج الثلاثة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 140 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى مبنى المرافق المركزية ومحطات الطاقة ومعالجة المياه وغرف التبريد المتخصصة التي تبلغ مساحتها 9000 متر مربع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وزير الصحة خلال زيارة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي
وزير الصحة والسكان اللقاحات البيوتكنولوجي القطاع الحكومي 2030 VBC

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