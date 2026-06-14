مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل عملها على مدار الساعة لتجهيز استقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن الإجراءات تبدأ من الفحص داخل الحجر الصحي للتأكد من خلو الحالات من الأمراض المعدية، قبل نقلهم عبر سيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفيات في ثماني محافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يضمن تقديم الرعاية الطبية اللازمة داخل أكثر من 150 مستشفى.

وأوضح نبيل أن العمل لم يتوقف كذلك على مدار اليوم، حيث تم تسهيل عودة دفعات من الفلسطينيين بعد تلقيهم العلاج، إلى جانب تجهيز قافلة مساعدات إنسانية جديدة تحمل أكثر من 266 طنًا من المواد الغذائية والطبية والبترولية، إضافة إلى خيام واحتياجات أساسية لدعم سكان قطاع غزة.