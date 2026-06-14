الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة 2012 محمّلة بالمساعدات إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن العمل استؤنف اليوم في منفذ كرم أبو سالم بعد توقف استمر ثلاثة أيام، ما سمح بعودة تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر المنفذ المخصص لدخول المساعدات.

وأضاف أن القافلة رقم 202 من قوافل "زاد العزة" دخلت القطاع محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب شحنات من الوقود والسولار والغاز الطبيعي، بهدف دعم المنشآت الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل غزة.

وأوضح قاسم أن الجانب المصري من معبر رفح شهد كذلك عودة دفعة جديدة من الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، فيما تستعد السلطات المصرية لاستقبال مجموعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، تمهيداً لفحصهم وتوزيعهم على المستشفيات وفقاً لحالاتهم الصحية.

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