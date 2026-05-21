ممثل مجلس السلام في غزة: 1300 شاحنة مساعدات تدخل غزة أسبوعيا.. و80 % من المباني مدمرة

أكد ممثل مجلس السلام في غزة ملادينوف، أن بعض الأمور تغيرت نحو الأفضل في القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ملادينوف: “1300 شاحنة مساعدات تدخل غزة أسبوعيا، و كل انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة سيقوض ما تم إنجازه”.

وتابع ملادينوف: وقف إطلاق النار في غزة مستمر ولكنه هش، و80% من المباني في قطاع غزة مدمرة أو متضررة".

وأكمل ملادينوف: “80 من كل 100 فلسطيني في غزة لا يملكون أي عمل”

وتابع ملادينوف: يجب تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة قبل الانتقال للمرحلة الثانية، ووضعنا خارطة طريق لتنفيذ خطة السلام في غزة".