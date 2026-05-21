شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة

أفاد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، بوصول 4 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة صباح اليوم، بينهم شهيدان جرى انتشال جثمانيهما من منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وتم نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت صباح اليوم إطلاق النار والقذائف المدفعية تجاه خيام النازحين في منطقة القرارة شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي المحافظة الوسطى، واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة بالمناطق الشرقية إطلاق القذائف بشكل مكثف باتجاه شرق دير البلح، إضافة إلى مخيمي البريج والنصيرات، وسط تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

أما شمال القطاع، فأشار المراسل إلى أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل باتجاه خيام النازحين في جباليا، ما أدى إلى استشهاد طفل فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين.

كما تواصل الزوارق الحربية الإسرائيلية قصف المناطق الغربية لقطاع غزة بشكل متواصل، وفق ما أفاد به مراسل القاهرة الإخبارية.