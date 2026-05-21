قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين

القطب الجنوبي
القطب الجنوبي
أمينة الدسوقي

في اكتشاف علمي مثير، عثر باحثون على آثار لغبار نجمي مشع محفوظ داخل جليد القارة القطبية الجنوبية، في دليل جديد يربط كوكب الأرض مباشرة ببقايا انفجارات نجمية هائلة وقعت في أعماق الفضاء قبل آلاف السنين.

نظير نادر يحمل بصمة الكون

ويتعلق الاكتشاف بعنصر مشع نادر يُعرف باسم “الحديد-60” (Iron-60)، وهو نظير لا يتشكل بكميات كبيرة على الأرض، ما يجعله مؤشراً واضحاً على مصدر فضائي قادم من النجوم المنفجرة.

ويعتقد العلماء أن هذا العنصر انتقل عبر الفضاء داخل جزيئات دقيقة من الغبار بين النجوم، قبل أن يصل إلى الأرض ويُحتجز داخل طبقات الجليد القطبي على مدى آلاف السنين.

الجليد في القطب الجنوبي

تحليل 300 كيلوجرام من الجليد

الدراسة، المنشورة في مجلة Physical Review Letters، قادها الباحث دومينيك كول من معهد فيزياء الحزم الأيونية وأبحاث المواد في ألمانيا، حيث قام فريقه بتحليل عينات جليدية يعود عمرها إلى ما بين 40 ألفاً و80 ألف سنة.

ولتنفيذ المهمة، جمع العلماء أكثر من 300 كيلوجرام من جليد القارة القطبية الجنوبية، ثم أذابوا العينات وعالجوها كيميائيا قبل فحصها باستخدام تقنية متقدمة تعرف باسم “مطيافية الكتلة المعجلة”، القادرة على رصد النظائر النادرة بدقة بالغة وعلى مستوى الذرات المفردة.

وقال كول: “كنا نبحث عن ذرات منفردة من الحديد-60، لأنه يمثل بصمة مميزة للنجوم المنفجرة”.

دليل على انفجارات “سوبرنوفا”

ويشير الباحثون إلى أن وجود الحديد-60 داخل الجليد يُعد دليلاً قوياً على أن مصدره يعود إلى انفجارات نجمية ضخمة من نوع “السوبرنوفا”.

وبحسب الدراسة، تكثفت المادة المشعة داخل حبيبات غبار مجهرية عقب انفجار نجمي هائل، ثم تحركت عبر الفضاء بين النجوم حتى وصلت إلى النظام الشمسي، قبل أن تستقر بعض هذه الجسيمات فوق الأرض.

القطب الجنوبي

ورغم أن العلماء رصدوا هذا النظير سابقا داخل رواسب محيطية تعود إلى ملايين السنين، فإن العينات الجليدية الجديدة وفّرت سجلاً زمنياً أحدث وأكثر دقة لمسار المواد القادمة من الفضاء.

لغز السحابة الكونية المحيطة بالنظام الشمسي

ويرى العلماء أن الاكتشاف قد يساعد في تفسير أصل “السحابة البين نجمية المحلية”، وهي منطقة كونية تحيط بالنظام الشمسي وتتكون من الغاز والغبار والبلازما.

وتُعرف هذه المنطقة أيضاً باسم “Local Fluff”، ويُعتقد أن النظام الشمسي يتحرك داخلها منذ عشرات الآلاف من السنين.

وأوضح كول أن فريقه سبق أن اكتشف آثار الحديد-60 في الثلوج القطبية عام 2019، لكن مصدره ظل غامضاً حتى الآن، مضيفاً: “واصلنا تتبع تدفق المادة إلى أن توصلنا إلى ارتباطها بالسحابة البين نجمية المحلية”.

اختلافات تكشف تغيرات كونية

وعند مقارنة طبقات الجليد القديمة بالثلوج الحديثة، لاحظ الباحثون اختلافا واضحا في تركيز الحديد-60، حيث احتوت العينات الأقدم على كميات أقل من النظير المشع.

ويشير ذلك إلى أن تدفق الغبار بين النجمي نحو الأرض كان أضعف خلال تلك الفترة، كما أن النمط المكتشف لا يتطابق مع رواسب الحديد-60 الموجودة في قاع المحيطات، ما يعزز فرضية ارتباطه بالبيئة الكونية الحالية المحيطة بالنظام الشمسي.

نافذة جديدة لفهم تاريخ مجرتنا

ويؤكد العلماء أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لدراسة تاريخ الجوار الكوني للأرض وفهم العلاقة بين السحب البين نجمية والانفجارات النجمية القديمة.

وقال كول: “للمرة الأولى أصبح بإمكاننا دراسة أصل السحب المحيطة بالنظام الشمسي وربطها مباشرة بانفجار نجمي حدث في الماضي البعيد”.

ويخطط الفريق مستقبلا لتحليل عينات جليدية أقدم تعود إلى فترات سابقة، أملا في تتبع وصول الغبار النجمي إلى الأرض بدقة أكبر، وكشف مزيد من أسرار البيئة الكونية التي تتحرك داخلها مجموعتنا الشمسية.

جليد أنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية الحديد 60 السوبرنوفا الحديد 60” Iron 60

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

عضو بالشيوخ: سياسة الرئيس السيسي الخارجية أعادت لمصر ثقلها الإقليمي ورسخت دورها كصمام أمان للمنطقة

الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

وكيل صناعة الشيوخ يطالب بالتوسع في الحوافز الضريبية والتمويلية للمصانع الصغيرة

الدكتورة / ولاء هرماس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ

عضو التعليم بالشيوخ تقترح تعديل تشريعي لتجريم المراهنات الالكترونية

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد