وزير العمل ومحافظ الدقهلية يسلّمان عقود عمل للشباب و ذوي همم ..وشهادات تدريب مهني لخريجين جدد.. والوزير: خفض معدلات البطالة إلى 6%

سلّم حسن رداد وزير العمل، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددًا من عقود العمل للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، من بينهم من ذوي همم، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات د الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما سلّم الوزير والمحافظ شهادات إتمام برامج التدريب المهني لعدد من الشباب خريجي الدورات التدريبية، مؤكدين أهمية التدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل المحافظة وخارجها، ودعم خطط الدولة في تأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد الوزير أن محافظة الدقهلية تُعد واحدة من المحافظات العريقة التي خرج منها رموز وقامات كبيرة أثرت الحياة المصرية في مجالات الدين والسياسة والطب والفن، بما تمتلكه من تاريخ وطني وإنساني وثقافي مشرف.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في خفض معدلات البطالة إلى نحو 6%، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي وفرت فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خططها لدعم التشغيل والتأهيل المهني.

ووجه الوزير رسالة إلى شباب الدقهلية، مؤكدًا أن المحافظة تضم 4 مراكز تدريب مهني ثابتة، بالإضافة إلى وحدتين متنقلتين للتدريب المهني، مجهزتين بأحدث الإمكانيات لتأهيل الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل مصر وخارجها.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ سياسة للتشغيل التكاملي بين المحافظات المتجاورة التي ترتبط بخصائص وأنشطة اقتصادية متشابهة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من العمالة المدربة.

وتحدث الوزير عن منصة العمل الإلكترونية التي يجري إعدادها حاليًا، لتكون حلقة وصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل، بما يدعم سرعة التشغيل وشفافية إتاحة الفرص.

وأشار أيضًا إلى جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي والميكنة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، فضلًا عن استمرار العمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص تدريب وتشغيل لائقة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال كلمته، أن عمال مصر هم أساس البناء والتنمية وصناع المستقبل،مشيدًا بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ملف العمل والعمال من خلال إصدار قانون العمل الجديد، وتحسين الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التدريب المهني والتأهيل التقني.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تقديره لجهود وزير العمل وتكثيف الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأداء العمالي وتطوير المهارات، كما أعرب عن تقديره لجهود مديرية العمل والقائمين عليها في توفير الفرص التدريبة لمختلف العمال.

وكانت الفعاليات قد بدأت بكلمة ترحيبية من

أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية أكد خلالها على جهود المديرية بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ خطط وبرامج الوزراة خاصة التدريب والتشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ.