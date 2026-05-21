فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

أثار تفشٍ جديد لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة من القلق الدولي، بعد تسجيل إصابات مؤكدة ومشتبه بها داخل مناطق ريفية تعاني ضعفًا في البنية الصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فرقها تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية لاحتواء التفشي عبر عزل المصابين وتتبع المخالطين وتعزيز إجراءات الوقاية.

كما شددت عدة دول الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية تحسبًا لانتشار العدوى.

في السياق ذاته، أعلنت مصر عدم تسجيل أي إصابات مرتبطة بالتفشي حتى الآن، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بالمنافذ والمرافق الصحية لمتابعة الوضع الوبائي عن قرب.

