الفراخ البيضاء بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس

رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا نسبيا بالأسواق، حيث مازال يستقر سعر الفراخ البيضاء تحت ١٠٠ جنيه، كما أن هناك انخفاض ملحوظ في سعر البانيه باعتباره الأكثر طلباً وشراءً.

ويستعرض موقع صدى البلد، أسعار الفراخ البيضاء اليوم وكافة أسعار الدواجن و سعر البانيه، وكذلك سعر البيض بعد الانخفاض ، في السطور التالية..


سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 76 : 77 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 90 : 91 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 4 جنيهات

سعر الفراخ البلدي اليوم

أما الفراخ البلدي، فقد استقرت عند مستويات تتراوح بين 111 و121 جنيهًا للكيلو، وسط استمرار الإقبال عليها رغم ارتفاع سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى

سعر الفراخ الساسو اليوم 

تراوحت اسعار الفراخ الساسو بين 92 و 93 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 102 و 103 جنيه للكيلو مسجلا إرتفاع قدره 2 جنيها

سعر كيلو البانيه اليوم

أما سعر كيلو البانيه فتراوح بين 200 و 210 جنيهات باختلاف الأسواق.

سعر البيض اليوم 

  • كرتونة البيض الأبيض: تسجل 100 جنيه للجملة وتباع للمستهلك بسعر يقارب 110 جنيهات.
  • ​كرتونة البيض الأحمر: تسجل 103 جنيهات للجملة وتصل للمستهلك بسعر يصل إلى 113 جنيهاً.
  • ​كرتونة البيض البلدي: تتراوح بين 115 إلى 120 جنيهاً للمستهلك النهائي في الأسواق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم ما بين 12 و11 جنيها، بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين 12 و13 جنيها.

ووصل سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و9 جنيهات، وسعر الكتكوت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت جيل ثاني بين 11 و12 جنيها، وسعر الكتكوت الروزي بيور بين 11 و12 جنيها.

أسعار الكتكايت في الشركات

ووصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركة القاهرة للدواجن: 21 جنيها.

وسجل سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت نحو 27 جنيها.

ووصل سعر كتكوت شركة الوطنية لنحو 23 جنيها.

وبلغ سعر كتكوت شركة الوادي نحو 25 جنيها.

استقرار أسعار الدواجن

يرجع هذا الثبات السعري في اسعار الدواجن إلى توازن عدة عوامل اقتصادية أساسية، أبرزها استقرار تكاليف الأعلاف التي تمثل المكون الرئيسي في عملية التربية، بالإضافة إلى انتظام عمليات النقل وتوافق معدلات العرض مع حجم الطلب المحلي، مما ساهم في تقليل التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق سابقًا، ووفر حالة من الطمأنينة للمستهلك المصري.

