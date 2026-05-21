قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أعلى سعر للدولار عند 53.52 جنيه بتعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 بالبنوك المصرية
شوبير يحسم الجدل بشان مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم
الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس سبل تفعيل الآلية الثلاثية وحل الأزمة الليبية
الفراخ البيضاء بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الذهب يحافظ على مكاسبه مع تزايد التفاؤل بانحسار توترات الشرق الأوسط
الدولار وصل كام ؟..أسعار العملات اليوم الخميس في مصر
عقب تتويج الزمالك.. ترتيب هدافي الدوري المصري
من الشك للبطل.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك بعد التتويج بالدوري
مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا أفعل يوم عرفة؟ .. الإفتاء توضح المأثور عن النبي

ماذا نفعل يوم عرفة؟
ماذا نفعل يوم عرفة؟
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، الفضائل العظيمة والأعمال المستحبة التي ينبغي على المسلم الحرص عليها في يوم عرفة، مؤكدة أنه من أعظم أيام العام نفحة وبركة، ومستندة في ذلك إلى ما ورد في السنة النبوية المطهرة من أحاديث شريفة تبين مكانة هذا اليوم المشهود.


وأشارت الدار، في منشور لها ضمن حملتها التوعوية، إلى أن صيام يوم عرفة يعد من آكد السنن المستحبة لغير الحاج، لما له من أجر ومثوبة جليلة؛ حيث أوردت ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

معنى حديث صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عام مضى
وفسرت دار الإفتاء مضمون الحديث الشريف بأن صيام هذا اليوم المبارك يكفر ذنوب العام الفائت، كما أنه يحول بين العبد وبين الوقوع في المعاصي والذنوب في العام اللاحق بفضل الله وعونه.

 وفي المقابل، شددت الفتوى على أن هذا الاستحباب يخص المسلمين غير المؤدين لمناسك الحج، بينما يكره الصيام في حق الحاج بهدف التقوي على أداء العبادة والوقوف بعرفات.

ودعت دار الإفتاء المسلمين إلى اغتنام الساعات المباركة ليوم عرفة بالإكثار من الطاعات، والدعاء، والاستغفار، والذكر، والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، مقتدين في ذلك بالهدي النبوي المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للاستفادة الكاملة من هذه النفحات الربانية.
هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة 
أما في ما يتعلق بوعاء الحكم الشرعي لمن يؤدي مناسك الحج، فقد بينت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من أتباع المذاهب المالكي والشافعي والحنبلي لا يستحبون الصيام لمن كان واقفًا بعرفة، حتى وإن كان يتمتع بالقوة والقدرة البدنية.

يوم عرفة دار الإفتاء صيام عرفة السنة النبوية الأعمال المستحبة يوم عرفة ماذا نفعل يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

لقطة من الفيديو

اليوم.. الحكم في استئناف رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع

حريق

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى شقة سكنية بقليوب

صورة أرشيفية

ضبط 23 تاجر سجائر لبيعها بأزيد من سعرها للجمهور بالغربية

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد