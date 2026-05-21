خالد الغندور: مباراة الأهلي والمصري «الأسهل» عكس مواجهات الزمالك وبيراميدز

علّق الإعلامي خالد الغندور، على مباريات حسم بطولة الدوري المصري الممتاز مساء أمس.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "مباراة بيراميدز وسموحة كانت صعبة جدًا وفوز بالعافية بضربة جزاء ومباراة الزمالك وسيراميكا كانت صعبة وضربة جزاء ضاعت من سيراميكا وأسهل المباريات كان الأهلي والمصري هدف في أول دقيقة وشوط ثاني الأهلي بيلعب بـ10 لاعبين ورغم كده تمكن من إحراز هدف ثاني في مرمي المصري وانتهي اللقاء 2- صفر".

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».