عقب التتويج بالدوري.. أحمد سليمان يتحدث عن أزمة إيقاف قيد الزمالك

أعرب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته البالغه بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري.

وقال سليمان، عبر برنامج “اللعيب” على قناة “أم بي سي مصر”: "مبروك ليك ولينا ولجماهير نادي الزمالك العظيمة.. كلمة السر في كل حاجة وشعبية نادي الزمالك وحلاوة الروح".

وأضاف: “أشكر الرابطة وكل الجهات على منظر الطيارة وعلى منظر الاحتفالية والتكريم المحترم ده، والشركة المتحدة.. النهارده كان يوم جميل فعلاً”.

وعن أزمة ايقاف قيد الفريق، قال: “إحنا مجلس الإدارة ليه تجربة قبل كده حصل إيقاف مرتين، والحمد لله قدرنا إن إحنا نعديهم”.

وأضاف: “ممدوح عباس له دور كبير جداً في الفترات اللي فاتت والدعم اللامحدود يعني، وأنا بشكره على ده”.