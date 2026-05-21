الخارجية الإيرانية: تبادلنا رسائل مع واشنطن بمناسبات عدة استنادا لطرحنا المؤلف من 14 نقطة

أعلنت الخارجية الإيرانية أنهم تبادلوا رسائل مع واشنطن في مناسبات عدة استنادا إلى طرحهم المؤلف من 14 نقطة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين اثنين من العناصر المنتمية للمجموعات الإرهابية.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الشخصين أدينا بتهم تشكيل مجموعة بهدف الإخلال بالأمن والتمرد المسلح والاغتيال.

وكانت الشرطة الإيرانية في وقت لاحق؛ اعتقلت 100 شخص مرتبطين بجماعات إرهابية وضبط أسلحة وذخائر خلال عملياتها الأخيرة.