لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم

يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، حيث يرتبط بعادات يومية لدى ملايين الأشخاص، خاصة في مصر والدول العربية. 

وبينما يحمل الشاي فوائد صحية متعددة، يثار الجدل حول تأثير “الشاي الثقيل” على الجسم، ومدى أمان تناوله بشكل يومي، خصوصًا عند الإفراط فيه.

استشاري تغذية يوضح حقيقة الشاي الثقيل

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن الشاي بشكل عام يحتوي على فوائد صحية مهمة، لكنه قد يتحول إلى مشروب ضار عند الإفراط في تناوله أو تحضيره بشكل مركز يُعرف بـ”الشاي الثقيل”.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن نوع الشاي وطريقة تناوله يلعبان دورًا مهمًا في تأثيره على صحة الجسم.

فوائد الشاي للجسم

أوضحت استشاري التغذية أن الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في:

دعم صحة الجسم ومقاومة الالتهابات

المساهمة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم

تقوية صحة الأسنان بفضل مركبات الفلافونويد

هل يساعد الشاي في إنقاص الوزن؟

شددت “عبد الوهاب” على أن الشاي ليس وسيلة فعالة للتخسيس بمفرده، مؤكدة أن الاعتماد عليه دون نظام غذائي متوازن لا يحقق نتائج حقيقية في فقدان الوزن.

وأشارت إلى أن دوره يظل مساعدًا فقط ضمن نظام صحي شامل.

الكمية الآمنة من الشاي يوميًا

حددت استشاري التغذية أن الاستهلاك الآمن من الشاي يتراوح بين:

3 إلى 4 أكواب يوميًا

مع ضرورة عدم الإفراط لتجنب التأثيرات السلبية على الجسم.

أضرار الشاي الثقيل والإفراط في تناوله

حذرت من تناول الشاي الثقيل، موضحة أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مادة “التانيك أسيد”، والتي قد:

تعيق امتصاص الحديد من الطعام

تؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة

تسبب مشاكل عند تناوله بكثرة مع الوجبات

كما نصحت بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة واحدة بين الطعام وتناول الشاي.

الشاي وأكياس الشاي

فضلت استشاري التغذية استخدام أوراق الشاي الطبيعية بدلًا من الأكياس، مشيرة إلى وجود دراسات تُلمّح لاحتمالية تأثير بعض مكونات أكياس الشاي على الصحة على المدى الطويل.

هل يسبب الشاي الجفاف؟

أكدت أن الشاي يُعد مدرًا خفيفًا للبول، لكنه لا يسبب الجفاف طالما يتم تعويض السوائل بشرب كميات كافية من الماء، خاصة في فصل الصيف.

 

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم
