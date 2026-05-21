باحثة: نتنياهو غاضب من تحركات ترامب لخفض التصعيد مع طهران

قالت جينجر تشابمان، باحثة سياسية، إن التسريب الأخير يعكس توجهاً واضحاً لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض التصعيد والسير باتجاه الاتفاق، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية اعتادت تمرير تسريبات عبر وسائل إعلام محددة بهدف اختبار ردود الفعل والرأي العام تجاه القرارات المرتقبة.

وأضافت «تشابمان»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب تعرض خلال الفترة الأخيرة لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب تيارات المحافظين الجدد وصقور الحرب داخل الكونغرس الأمريكي، متابعة أن إسرائيل كانت تستعد لاستئناف الضربات ضد إيران قبل توجه ترامب إلى الصين، في ظل وجود أهداف كانت تل أبيب تخطط لاستهدافها داخل الأراضي الإيرانية.

وأكدت، أن عدة دول، بينها قطر وباكستان ومصر والسعودية وتركيا، تمارس ضغوطاً دبلوماسية لدفع ترامب نحو تبني خطاب يقود إلى التهدئة والتفاوض، مشيرة إلى أن التسريبات الأخيرة تكشف استعداد الرئيس الأمريكي للانخراط في مفاوضات وصفتها بأنها “ذات معنى”، في وقت أبدى فيه نتنياهو غضباً واضحاً ورفضاً لأي ترتيبات سياسية، مع استمراره في الدفع نحو الخيار العسكري، بينما يبدو أن الوقت بدأ ينفد أمام ترامب لإنهاء الحرب.