وزير الإعلام اللبناني: التعاون مع مصر تاريخي ومتجذر ويعزز دور الإعلام المسؤول في خدمة القضايا العربية المشتركة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الإعلام اللبناني لـ"أ ش أ": التعاون مع مصر تاريخي ومتجذر ويعزز دور الإعلام المسؤول في خدمة القضايا العربية المشتركة

وزير الإعلام اللبناني لـ"أ ش أ": التعاون مع مصر تاريخي ومتجذر ويعزز دور الإعلام المسؤول في خدمة القضايا العربية المشتركة
قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص،: إن العلاقات "اللبنانية – المصرية" علاقات أخوية ومتينة، وإن هناك تواصلًا وتنسيقًا دائم بين البلدين على مستويات متعددة، سواء في الملفات السياسية أو الدبلوماسية أو الإعلامية، مؤكدًا أن لبنان حريص دائمًا على تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين.

وأضاف مرقص، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك حرصًا مشتركًا على تطوير التعاون "اللبناني – المصري" التاريخي والمتجذر، على كافة المستويات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والثقافية في البلدين، بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز دور الإعلام المسؤول والمهني في هذه المرحلة الحساسة.

وعن تقييمه للأوضاع الحالية في لبنان في ظل استمرار التوتر والخروقات الميدانية رغم الهدنة، أشار مرقص إلى أن لبنان يمر بمرحلة صعبة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، الأمر الذي يفرض أعلى درجات المسؤولية الوطنية والسياسية.

وأوضح أن الرئيس العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية، يشددا على ضرورة تثبيت ووقف إطلاق النار بشكل كامل، باعتباره المدخل الأساسي للمضي بالمفاوضات، والانطلاق نحو معالجة الملفات السيادية والإنسانية والاقتصادية التي تهم اللبنانيين.

وأشار مرقص إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بسلسلة اتصالات وجهود دبلوماسية بالتنسيق مع الدول الصديقة والجهات الدولية المعنية، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة للمسار التفاوضي بالتعاون بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، مع حرص واضح على حماية الحقوق السيادية للبنان، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتحرير الأسرى، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وحول التحركات العربية والدولية الداعمة للبنان في هذه المرحلة، قال الوزير إن "لبنان يقدّر عاليًا كل الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى دعمه والحفاظ على استقراره في هذه المرحلة الدقيقة، كما نعتبر أن التضامن العربي والدعم الدولي يشكلان عنصرًا أساسيًا في منع اتساع دائرة التوتر في المنطقة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ... ونرحب بكل المبادرات التي تساعد على تثبيت الاستقرار ودعم تعزيز حضور الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

وحول استعداد وزارة الإعلام اللبنانية لمواجهة حملات التضليل والشائعات خلال هذه المرحلة الدقيقة، أكد بول مرقص أن الوزارة تكثف جهودها في مواجهة الأخبار الكاذبة وحملات التضليل، لأن هذه الحملات قد تساهم في نشر الهلع وتأجيج التوتر داخل المجتمع.

وتابع وزير الإعلام اللبناني "من هنا، نعمل على تعزيز التوعية والتنسيق مع الجهات المعنية، ونشدد دائمًا على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مع الحرص على تعزيز الخطاب المسؤول والمتوازن الذي يحافظ على السلم الأهلي ويحترم القيم الوطنية والإنسانية".

وحول الرسالة التي يوجهها لبنان إلى المجتمع الدولي في ظل استمرار الاعتداءات والتوترات، قال مرقص إن رسالة لبنان واضحة، وهي ضرورة وقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية، والعمل على حماية المدنيين والصحفيين والطواقم الاسعافية، مؤكدًا أن لبنان متمسك بسيادته الكاملة وحقه في الأمن والاستقرار، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في منع التصعيد وحماية الاستقرار في المنطقة.

وناشد الوزير بول مرقص الإعلام اللبناني والعربي بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية والمهنية، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة، قائلًا "إن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في حماية الوعي العام، ولذلك من الضروري الابتعاد عن الشائعات وخطاب التحريض والكراهية، والتركيز على نقل المعلومات الدقيقة والموثوقة بما يساهم في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي".

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص العلاقات اللبنانية – المصرية القضايا العربية المشتركة

