بالتعاون مع نقابة الأطباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بطب قنا

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوى الأول لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة قنا، بالتعاون مع نقابة الأطباء البشريين بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بجامعة قنا، والدكتور محمد إسماعيل عبد الكريم، رئيس المؤتمر، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا، والدكتور وائل عبد المحسن، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عمرو الكبير، سكرتير عام المؤتمر، وبمشاركة نخبة متميزة من الأطباء والأساتذة والمتخصصين في مجال الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى من مختلف الجامعات المصرية والمؤسسات العلاجية.



وأشاد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم المؤتمر مؤكدا دعم الجامعة الدائم لمنظومة البحث العلمي والفعاليات المتميزة التي تساهم في تناقل الخبرات وتبادل المعرفة، مثمناً جهود كلية الطب ومستشفيات قنا الجامعية فى تقديم خدمات مجتمعية متميزة، حيث ساهمت هذه الجهود في تصدر جامعة قنا الجامعات المصرية في تسيير القوافل التي تقدم الخدمات العلاجية والتوعوية فى مختلف أنحاء اقليم جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب بقنا، بأن المؤتمر منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وبناء شبكات تواصل مهنية مثمرة بين المتخصصين من مختلف الأنحاء، وأن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الدعم لمختلف الكليات.

فيما أشار الدكتور محمد اسماعيل عبد الكريم، رئيس المؤتمر، إلى أنه يشارك بفعاليات المؤتمر نخبة متميزة من اساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، جامعة اسيوط، جامعة سوهاج، جامعة قنا، جامعة أسوان، جامعة الأقصر.

وأضاف رئيس المؤتمر، بأن جلسات المؤتمر وورش العمل المصاحبة تتناول أحدث المستجدات والاتجاهات العلاجية والتشخيصية في أمراض الروماتيزم والمفاصل، حيث شهدت الفعاليات إقامة ورشة عمل تدريبية متخصصة في مستشفى قنا الجامعي تناولت استخدام الموجات فوق الصوتية "السونار" فى التشخيص.



