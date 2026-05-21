الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من برشلونة على انضمام حمزة عبد الكريم للمنتخب

سارة عبد الله

هنأ نادي برشلونة، اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم بعد إنضمامه للقائمة الأولية لمنتخب مصر الوطني في كأس العالم ٢٠٢٦.

وكتب نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، «حمزة عبد الكريم تم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر، تهانينا حمزة».

وعلق حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني على انضمامه لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وكتب حمزة عبد الكريم معربا عن سعادته، ذلك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الفخر والشغف والجاهزية الكاملة لأول استدعاء لمنتخب مصر".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا منهم عقب ودية روسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو من الشهر المقبل، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

محمد هاني

طارق علاء

حمدي فتحي

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

حسام عبد المجيد

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

كريم حافظ

مروان عطية

مهند لاشين

نبيل عماد دونجا

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

مصطفى عبد الرؤوف زيكو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

هيثم حسن

محمد صلاح

عمر مرموش

أقطاي عبد الله

حمزة عبد الكريم

