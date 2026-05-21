تعرف على قائمة اللاعبين المصريين في كأس العالم لسلاح السيف بالقاهرة

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني عن قائمة اللاعبين المصريين المشاركين في بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري، على صالات مجمع استاد القاهرة الدولي، وسط مشاركة قوية من نخبة لاعبي العالم.

وتضم قائمة لاعبي مصر كل من: أحمد هشام، زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر،زياد نوفل، يوسف عبدالقادر، ساهر ابوالسعود، عمر أبوالنيل، حسين أحمد، علي عطية، معاذ أيمن، يوسف بدر، علي دويدار، عمر دويدار، حمزة الشاذلي، حمزة أبوحلوة، عمر حلمي، ياسين خضير، آدم صالح.

وتشهد البطولة مشاركة 231 لاعبا يمثلون 40 دولة من مختلف قارات العالم في واحدة من أقوى بطولات كأس العالم لسلاح السيف خلال الموسم الجاري.

وأكدت دول عديدة مشاركتها في البطولة من بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان والمجر وألمانيا والصين وإسبانيا بالإضافة إلى عدد كبير من المنتخبات العربية والأفريقية.

وتسعى مصر من خلال استضافة البطولة إلى مواصلة نجاحاتها الكبيرة في تنظيم البطولات الدولية بعدما نالت إشادات واسعة خلال السنوات الماضية بفضل التنظيم المميز والخروج بالبطولات بصورة احترافية.

وتمثل البطولة أهمية كبيرة للاعبي المنتخب الوطني في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للكبار في مشوار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما تمنح البطولة لاعبي مصر فرصة الاحتكاك بأبرز نجوم اللعبة عالميا واكتساب المزيد من الخبرات الفنية خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من المصنفين الأوائل على العالم.

ويأتي تنظيم بطولة كأس العالم لسلاح السيف امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها مصر مؤخرا في استضافة البطولات الدولية بعدما استضافت العام الماضي كأس العالم لسلاح السيف للسيدات إلى جانب تنظيم كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات خلال شهر أبريل الماضي.

وأصبحت مصر واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في استضافة بطولات السلاح بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة والبنية التحتية الرياضية المتطورة التي تمتلكها.