الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دبلوماسية السلام.. الرئيس السيسي يستقبل وزيري خارجية الجزائر وتونس لبحث التطورات الإقليمية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسفير محمد سفيان سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، والسيد إدريس لطرش رئيس ديوان الوزير الجزائري.


الرئيس السيسى يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء قد استهل بقيام الوزير الجزائري بتسليم السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت الإعراب عن خالص التقدير للسيد الرئيس، والتأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، وعلاقات تعاون وشراكة تشهد نمواً متسارعاً، خاصة في ضوء التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مع التشديد على الحرص المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات والارتقاء بها، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق إزاء التطورات التي يشهدها العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.


تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس رحب بالوزير الجزائري، وطلب منه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس تبون، مؤكداً على عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ومشدداً على أهمية البناء على مخرجات دورة اللجنة العليا المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر 2025، بما يعزز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 

كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية. 

الخط العام للسياسة الخارجية المصرية يقوم على السعي الدؤوب لتجنب التصعيد

وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس على أن الخط العام للسياسة الخارجية المصرية يقوم على السعي الدؤوب لتجنب التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتحقيق الاستقرار والتنمية وصون مقدرات الشعوب.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير الجزائري أكد تطلع الرئيس تبون لمواصلة التنسيق السياسي بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تعزيزاً للسلم والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية مع تونس، مشدداً على حرص الجزائر والرئيس تبون شخصياً على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة وأن العلاقات الثنائية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبحت مصر الشريك التجاري الأول للجزائر في العالم العربي ومن أبرز ثلاثة مستثمرين في الجزائر.


الرئيس السيسي يستقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استقبل، اليوم كذلك، السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة ضحى الشويخ القائمة بأعمال سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، والسيد سمير منصر المدير العام للعلاقات الثنائية مع الدول العربية بوزارة الخارجية التونسية، حيث رحب السيد الرئيس بالوزير التونسي، وطلب منه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي، ومشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتنفيذ مقررات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت بالقاهرة في سبتمبر 2025.

 الرئيس قيس سعيد يدعو الرئيس السيسي لزيارة تونس

ومن جانبه، أعرب الوزير التونسي عن شكره وامتنانه لاستقبال السيد الرئيس، ونقل تحيات الرئيس قيس سعيد للسيد الرئيس، مؤكداً حرص تونس على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي مع مصر، مشيداً بالمستوى المتميز للتشاور القائم بين البلدين، كما نقل دعوة الرئيس التونسي للسيد الرئيس لزيارة تونس في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي وما يستلزمه من تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون للحفاظ على استقرار وسيادة الدول العربية وصون مقدرات شعوبها، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على الدور الهام لدول الجوار في ضمان استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، مؤكداً أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر.

