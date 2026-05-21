سيمفونيات عظيمة تتجدد على المسرح الكبير

تتواصل سلسلة حلقات سيمفونيات عظيمة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى وذلك بحفل يقوده المايسترو مينا ذكرى ويشارك خلاله عازفة الفيولينة نور محمد عبد الفتاح ويقام فى السابعة والنصف مساء السبت 23 مايو على المسرح الكبير.

ويقام الحفل فى إطار خطط إبراز روائع الإبداع العالمى وتعريف الجمهور بأعمال فنية وموسيقية شكلت علامات مضيئة فى تاريخ الفن الراقى ويتضمن مختارات من اهم المؤلفات الكلاسيكية منها كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا لـ تشايكوفسكى، والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى يواصل جهوده فى تقديم برامج فنية متخصصة تضم نخبة من أشهر المؤلفات العالمية بهدف التعريف بثراء الموسيقى الكلاسيكية وإبراز قيمتها الفنية الرفيعة باعتبارها أحد أبرز أشكال الفنون الجادة ذات التأثير العميق فى الوجدان الإنسانى .