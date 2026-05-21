بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية

مروة فاضل

لقى شاب مصرعه وأصيب 23 آخرون في انقلاب ميكروباص بمدينة السادات كان يقل عدداً من العمالة.

وتبين أن الاصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح وتم نقل جثة المتوفي إلي المستشفى. 

كما تبين أن المتوفي شاب يدعي محروس محمد كرم 18 سنة. 

وجاءت اسماء المصابين كما يلي:

 ملك عماد عبد الحليم 14 سنة كدمات وسحجات متفرقة، محمد نبيل عزت 16 سنة كدمات وسحجات متفرقة، رحمة أشرف جمال 13سنة كدمات وسحجات متفرقة، هنا صبري علي 17 سنة كدمات وسحجات متفرقة، بسمة نافع محمد 15 سنة كدمات وسحجات متفرقة، محمد إسلام إبراهيم 16 سنة كدمات وسحجات متفرقة، هالة صابر رشوان 13سنة كدمات وسحجات متفرقة، حنين عماد حامد 13 سنة كدمات وسحجات متفرقة، هاجر عماد حامد 16 سنة جرح في الرأس، منة السيد صالح 15 سنة كدمات وسحجات متفرقة، جودي محمد جمعة 13 سنة كدمات وسحجات متفرقة، صباح نافع محمد 15 سنة جرح في الرأس، ملك محمد عبده 14 سنة جرح في الرأس، إيمان محمد راشد16 سنة كدمات وسحجات متفرقة، رحمة محمد جمعة 17 سنة كدمات وسحجات، شيرين عبد القادر حامد 15 سنة كدمات وسحجات متفرقة، عبير رجب خليفة 40 سنة كدمات وسحجات متفرقة، أميرة عبد المنعم محمد 28 سنة كدمات وسحجات متفرقة، منة شعبان عطية 18 سنة كدمات وسحجات متفرقة، حبيبة علي رمضان 14 سنة كدمات، ولاء محمد مصطفى 16 سنة كدمات وسحجات متفرقة، وفاء فتحي عبد الله 18 سنة كدمات وسحجات، تقى زين محمد 18 سنة كدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

