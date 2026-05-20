حقيقة تعدي فرد شرطة على شخص وأسرته بآلات حادة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص “بينهم فرد شرطة” بالتعدي عليه وأسرته بأسلحة بيضاء وقيامهم بتحرير محاضر كيدية ضده بالمنوفية.

وبدأت الواقعة بتداول المنشور ومقطعي الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت وحدة المتابعة والرصد بوزارة الداخلية المنشور المتداول، وبدأ رجال الأمن في فحص الواقعة وإجراء اتحريات حولها لكشف ملابساتها وضبط القائمين على ارتكابها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 الجاري، ورد لمركز شرطة شبين الكوم بلاغًا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: الشاكى، ووالده، نجل شقيق الأخير، وطرف ثان: فرد شرطة، و3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة “دون حدوث إصابات”.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.

كما تبين عدم صحة ما ورد بالشكوى من تعدي الطرف الثانى على الأول بأسلحة بيضاء أو تحرير محاضر كيدية في ذات الشأن، وبمواجهة الشاكى أقر بادعائه الكاذب للاهتمام بشكواه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.