ضبط شخصين بحوزتهما 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالسويس وقنا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "السويس ، قنا" قيام شخصين بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة فنطاس ، مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" محمل عليهما قرابة 7 آلاف لتر مواد بترولية “سولار”،

وبمواجهتهما أقر أحدهما بتجميعه المواد البترولية من عدد من محطات الوقود وأفاد الآخر بتحصله عليها من إحدى المحطات بالإتفاق مع مسئول المحطة "تم ضبطه" لحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.