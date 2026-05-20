عبد العاطي يلتقي مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٢٠ مايو، بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة إيميلي ثورنبيري، رئيسة اللجنة، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى العاصمة لندن.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تطور متنام على مختلف الأصعدة، مؤكداً الحرص المشترك على البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أوسع من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان البريطاني في دعم مسار العلاقات الثنائية، مشدداً على أهمية تعزيز التواصل البرلماني وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. كما أكد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري في عدد من القطاعات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لقيام رئيس مجلس العموم البريطاني بزيارة مصر، إلى جانب زيارة رئيسة لجنة الشئون الخارجية وأعضاء اللجنة، بما يعزز من وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين، ويسهم في دفع العلاقات البرلمانية الثنائية. كما أشار إلى قرب تشكيل مجموعة الصداقة المصرية البريطانية في البرلمان المصري، مؤكداً أهمية تنشيط التواصل بين مجموعتي الصداقة في البلدين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية تجاه التحديات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميى، مستعرضا التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية على حرية الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق الطاقة.

وتناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان، مؤكداً استمرار مصر في دعم الحلول السياسية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون وحدة وسلامة أراضي الدول العربية.