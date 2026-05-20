الرئيس التركي عن مكان قضائه عيد الأضحى: "سأرى ما تقوله زوجتي"

تداولت وسائل الإعلام الدولية، لقطة طريفة للرئيس التركي، حيث رد رجب طيب أردوغان على صحفية سألته عن مكان قضائه عيد الأضحى، وقال: " لا أعلم بعد.. سأرى ما تقوله زوجتي".

و في وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الإسراع في إعادة فتح مضيق هرمز، في تصريح يعكس قلق أنقرة من تداعيات أي اضطراب في أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والطاقة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية ودولية، شدد أردوغان على أن استمرار التوتر أو أي إغلاق جزئي أو كامل للمضيق ستكون له انعكاسات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على مرور شحنات النفط والغاز عبر هذا الممر الاستراتيجي.

