لتعزيز أمن الطاقة.. مشروع إماراتي جديد بديل لمضيق هرمز

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر اليوم، أن الإمارات تمضي قدما في تنفيذ خطط وضعتها العام الماضي لمد خط أنابيب جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز.

وكشف الجابر عن أن 50 بالمئة من أعمال الشروع في المشروع مكتملة بالفعل حاليا، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز أمن الطاقة لديها وتنويع مسارات تصدير النفط.

ويمثل خط الأنابيب الجديد بديلا استراتيجيا يضمن استمرارية تدفق صادرات النفط من الإمارات.

ويأتي المشروع في إطار سعي الإمارات إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم لنقل النفط، ولكنه يشهد توترات جيوسياسية متكررة.