وزير الخارجية السعودي: نرحب بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز

رحب وزير الخارجية السعودي، بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية السعودي" نأمل في استجابة إيران العاجلة لجهود الوساطة لتجنب التصعيد".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: ندعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة والعالم.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة.

وقال ترامب، في كلمة خلال فعالية "نزهة الكونجرس" في البيت الأبيض، إنه يأمل في إنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف ترامب أن "إيران تستميت لإبرام اتفاق لأنهم سئموا هذا الوضع، وهذا الأمر كان ينبغي أن يحدث قبل 47 عاما".