ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة.

وقال ترامب، في كلمة خلال فعالية "نزهة الكونجرس" في البيت الأبيض، إنه يأمل في إنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف ترامب أن "إيران تستميت لإبرام اتفاق لأنهم سئموا هذا الوضع، وهذا الأمر كان ينبغي أن يحدث قبل 47 عاما".

وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معربا عن أمله في إنجاز ذلك بطريقة ودية.

وتابع ترامب بقوله "علينا أن ننتهي من ذلك بشكل سريع، وستشهدون انخفاضا حادا في أسعار النفط".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إقرار مجلس الشيوخ قرارا بشأن صلاحيات الحرب، من شأنه إجبار ترامب على سحب القوات الأمريكية المنتشرة ضد إيران.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تزدهر وتنتصر وتحظى بالاحترام كما لم يسبق لها من قبل، واليوم أصبحت أعظم وأقوى دولة في العالم .

وقال ترامب "إن البورصة حققت 67 رقما قياسيا في أقل من عامين، مضيفا أن فترته الأولى وبرغم جائحة كورونا كانت فترة رائعة مزدهرة، وكانت تلك أعلى فترة في تاريخ البورصة الأمريكية، والآن تجاوزنا تلك الأرقام".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه قبل أيام كان في الصين وأنجز الكثير من الصفقات التجارية، مؤكدا أن واشنطن وبكين تربطهما علاقة طيبة، وقال "إن 18 تريليون دولار يتم استثمارها الآن في الولايات المتحدة".