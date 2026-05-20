رئيس وزراء لبنان : لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض باب الحل لإنهاء الحرب

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام أن حكومته "تسير بخطى ثابتة، ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه"، مشدداً على أنها تعتمد "منهجية مؤسساتية لإنقاذ لبنان مما يتخبط فيه".

وقال سلام في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم إن الحكومة تلتزم "الثوابت الوطنية واتفاق الطائف وما وعدنا به اللبنانيين في البيان الوزاري".

وأضاف: "لن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. لدينا في لبنان دولة واحدة، وقانون واحد، وجيش واحد"، مؤكداً أن "حصرية السلاح بيد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها، ومنع التفرد بقرار الحرب أو السلم".

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد أن "التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان"، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى عودة "الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والإعمار" إلى البلاد.