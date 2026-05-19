فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

كشف الناقد الرياضي فتحي سند، تفاصيل أزمة تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، مؤكدًا أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تنازلت عن حصتها من تذاكر المباراة لصالح نادي الزمالك، وقامت بإرسال خطاب رسمي يفيد بذلك إلى شركة “تذكرتي” ورابطة الأندية المحترفة وكافة الجهات المعنية.

وأوضح سند عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن الإجراءات كانت واضحة من جانب إدارة سيراميكا، التي أكدت تنازلها بشكل رسمي، إلا أن نادي الزمالك لم يُتابع الخطوات التنفيذية اللازمة، وخرج ببيان رسمي أشار فيه إلى أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن التنازل عن التذاكر.

وأشار إلى أن هذا البيان تسبب في حالة من الجدل ما دفع ادارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى نشر جميع المراسلات والخطابات الرسمية التي تثبت صحة موقفها وتأكيد تنازلها عن حصتها من التذاكر.

واختتم فتحي سند تعليقه قائلًا: “خيرا تعمل شرا تلقى.. ابحث عن الأزمات بإصدار البيانات”، في إشارة منه إلى أن إصدار البيانات في مثل هذه المواقف قد يزيد من حدة الأزمات بدلًا من حلها.