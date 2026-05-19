سائق ومسعف يسلمان 1.4 مليون جنيه لأسرة مصاب في حادث بالدقهلية

عثر سائق ومسعف بإسعاف السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على مليون وأربعمائة وسيعة آلاف جنيه بحوزة مصاب إثر تعرضه لحادث على طريق السنبلاوين.

وتمكن كل من أسامة صبحى سعيد 55 عاما ساىق مقيم كفر غنام

ابراهيم السعيد محمد 40,,عاما مسعف من انقاذ السيد عبدالله البيومي، مقيم نبروه، عقب تعرضه لحادث سيارة.

عثر الاثنان على مبلغ مليون و400 ألف وسبعة آلاف جنيه برفقة السيد عبد الله البيومي يوسف وتم تسليم المبلغ الى شقيقه محمد عبد الله البيومي يوسف مقيمين كفر الجنينه نبروه أمام مدير مستشفى السنبلاوين وتم تسليمها بديوان النقطة.

فيما أشاد الجميع بأمانة طاقم الإسعاف لنزاهته ورد المبلغ الكبير لمالكه.