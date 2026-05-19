أورمان الدقهلية تطلق خدمة تقسيط "صكوك الأضاحي" على 12 شهرًا

همت الحسينى

أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمضحين شراء "صكوك الأضاحي" بالتقسيط المريح على مدار 12 قسطًا شهريًا.

تأتي هذه المبادرة الاستباقية لتلبية رغبات المواطنين الراغبين في إقامة شعيرة الأضحية والمساهمة في العمل الخيري، وتستهدف بشكل أساسي زيادة أعداد المستفيدين من اللحوم داخل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن تلك الحملات تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن إدخال نظام التقسيط الممتد لـ 12 شهرًا يهدف إلى مواكبة الظروف الاقتصادية وتسهيل المشاركة على الجميع، حيث تم توزيع قيمة الصك لتكون في متناول فئات أكبر من المجتمع، مما يضمن تدفقًا أكبر للمساعدات الغذائية للمستحقين.

واوضح شعبان إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير"  بقيمة 6500 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 785جنيها في أول مرة ثم يدفع 520 جنيها شهريأ لمدة 11 شهر، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7700 جنيها ويدفع المتبرع 885 جنيها في أول مرة ثم يدفع 620جنيه كل شهر لمدة 11شهر، و"صك بلدي" بقيمة 9300 ويدفع المتبرع 1605جنيها فى اول مرة ثم يدفع كل شهر 700جنيه لمدة 11شهر.

وأضاف ان الجمعية تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية بالدقهلية، لضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها الفعليين في أقصى قرى المحافظة، والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، والأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم.

ودعا شعبان جميع القادرين ومحبي الخير من أبناء محافظة الدقهلية وخارجها للمشاركة في هذا المشروع التكافلي، مؤكدًا أن الصك لا يقتصر فقط على إحياء السنة النبوية، بل يمثل شريان حياة ومصدر بهجة لآلاف الأسر في أيام العيد المباركة.

جدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

