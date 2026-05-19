انقلب بهم الموتوسيكل.. مصرع شخص وإصابة آخرين بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اثر انقلاب موتوسيكل أعلى كوبرى السنبلاوين باتجاه الزقازيق بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل من أعلى كوبرى السنبلاوين اتجاه الزقازيق ومصرع شخص وإصابة آخر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة.

وتبين مصرع محمد تامر جابر 17 عاما مقيم ديرب نجم شرقية، وإصابة كلا من محمد شحاته عاطف 23 عاما مقيم ديرب نجم شرقيةباشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم

و احمد رأفت السيد مجاهد 18 عاما مقيم ديرب نجم شرقية بكسر بالساعد الايمن.



وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.