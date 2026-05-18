الإشراف العام
محافظات

تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالعوينات بمسقط رأسهم بالدقهلية.. صور

همت الحسينى

شيع أهالي قرية الخضيري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة جثامين 6 من أبناء القرية راحوا ضحية حادث اصطدام سيارة نصف نقل بتريلا على طريق (شرق العوينات ـ توشكى) بمحافظة أسوان.
حيث وصلت الجثامين إلى مسجد الكبير بالقرية عقب وصولها من محافظة أسوان إلى القاهرة عبر مطار القاهرة الجوي ونقلت الى القرية عبر سيارات إسعاف.


وأدى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفيين بالمسجد الكبير بقرية الخضيري وسط تعالي صرخات ذويهم حتى دفنهم إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية.
  بواسع رحمته، ويلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

وكان محافظ الدقهلية، فور علمه بالحادث الأليم، قد قام بالتنسيق والتعاون مع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لسرعة إنهاء إجراءات نقل الجثامين من مستشفى أبو سمبل إلى مطار أسوان، ثم إلى مطار القاهرة، على أن تتوجه سيارات الإسعاف إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال الجثامين واستلامها فور وصول الطائرة، معربا عن تقديره لجهود محافظ أسوان.

ووجه محافظ الدقهلية مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا وذويهم، وصرف المساعدات المالية المقررة فورا، وتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم.

الدقهليه الخضيرى منية النصر اسوان

