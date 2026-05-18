رسميا طاقم حكام ألماني لمباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: حكم ساحة الألماني ساشا ستيجمان ، حكم مساعد 1 كريستوف جونش و حكم مساعد 2 كريستيان جيتلمان ، وحكم رابع فلوريان إكستر

وVAR حكم سورين شتوركس و AVAR حكم كريستيان فيشر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.