شوبير: لا تربطوا خسارة الزمالك بملف الانتقالات.. الفريق يمتلك قائمة مدعمة ولا يعاني من نقص

قال الإعلامي أحمد شوبير إن ما يتردد بشأن أن نادي الزمالك خسر لقب الكونفدرالية الإفريقية بسبب عدم إبرام صفقات قوية خلال الموسم الجاري “غير صحيح”.

وأوضح شوبير أن الزمالك دعم صفوفه بشكل واضح خلال فترة الانتقالات، حيث أبرم قرابة 10 صفقات جديدة في بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يفتقد للاعبين كما يردد البعض بعد خسارة البطولة.

وأضاف أن من بين الصفقات التي انضمت للفريق هذا الموسم عددًا من اللاعبين، أبرزهم بيزيرا ومحمد الدباغ وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف، إلى جانب محمد إسماعيل وأحمد ربيع وآدم كايد والمهدي سليمان.

وأكد شوبير أن وجود هذا العدد من الصفقات، وبعضهم لاعبين دوليين، ينفي فكرة أن الخسارة جاءت بسبب نقص الدعم أو ضعف التدعيم، مشددًا على أن أسباب تراجع النتائج لا ترتبط فقط بملف الصفقات.

واختتم تصريحاته بأن تقييم أداء الفريق يجب أن يكون شاملًا بعيدًا عن اختزال الأزمة في جانب واحد فقط، مثل الصفقات أو قائمة اللاعبين.